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8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

DHA

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 8 aylık hamile Büşra Oğuz (22) evde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek, bebeğini dünyaya getirdikten sonra yoğun bakıma alındı. Dört gün yaşam mücadelesi veren Oğuz, hayatını kaybederken, Ayaz ismini verdikleri bebeği ise kuveze alındı. Büşra´nın hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden olurken, yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra acı haberi alanlar, sosyal medyadan binlerce başsağlığı mesajı paylaştı.
Eskişehir´de bir fabrikada çalışan Samet Oğuz ile geçen yıl evlenen Büşra Oğuz, 21 Ağustos´ta evinde rahatsızlanması sonucu ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Büşra Oğuz´un 8 aylık bebeği sezaryen ile dünyaya gelirken, komaya girdiği öğrenilen Oğuz, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi nedeniyle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen genç kadın, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen erkek bebeğe Ayaz ismi verildi. Ayaz bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi´nde kuveze alındı.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Büşra Oğuz, 26 Ağustos'ta Emek Mahallesi Miraç Camisi´nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlığı´nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Büşra´nın bebeğini dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetmesi, Eskişehir´de büyük üzüntüye neden oldu. Yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra acı haberi duyanlar, sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınladı.
'BİR HAFTA ÖNCEKİ TANSİYONU NORMALDİ'
Büşra Oğuz´un hastaneye getirildiğinde 38 haftalık hamile olduğunu hatırlatan Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Kezban Saylam Dönmez, hamilelikte yüksek tansiyona dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle ilk gebeliklerde, bir gebeliğin nasıl seyredip, sonlanacağı hiç belli olmuyor. Maalesef öngöremiyoruz. Bu yüzden düzenli kontrollerin mutlaka yaptırılması gerekiyor. Hamilelerin özellikle son haftalarda, haftada bir düzenli kontrole gitmesi gerekiyor" dedi. Büşra Oğuz´un bir hafta önce yapılan tansiyon ölçümlerinin normal olduğunu anlatan Dönmez, "Gebelik, kendi kendine, metabolizma olarak, fizyoloji olarak hipertansiyonu tetikleyen bir durumdur. Gebe hastanın vücudu, öyle bir değişiyor ki tansiyon değişikliğine çok müsait. Genelde toplumda buna, 'gebelik zehirlenmesi' deniliyor ve bunun tedavisi doğumdur. Hipertansiyonu, erken gebelik haftalarında tespit ettiğimizde, bir süre bekleyerek bebeğin gelişmesi, akciğerlerinin olgunlaşması için süre tanıyabiliyoruz. Maalesef bu hastada, bir önceki hafta kontrole geldiğinde tansiyonu gayet normal seyretmiş. Bu yaşanana da kader diyelim, gerçekten önlenemez bir durum. Bu hasta, tansiyon değerleri normalken, bir hafta sonra beyin kanaması geçiriyor" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-09-01 17:41:22

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