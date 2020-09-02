Yabancı türler balık çeşitliliğine zarar veriyor Kuraklık, bilinçsiz balıkçılık ve kirlilik de en önemli sıkıntılar arasında Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Yaşan Başaran; "Sularımıza bırakılmış yabancı ve zararlı türler balık sayısını önemli derecede etkiliyor" "Balık tutmak, yemekten daha çok zevk veriyor bize"

– Eskişehir’de genelde hobi ve spor için balık tutanlar, çeşitli sebeplerle azalan balık miktarı ve çeşitliliğinden şikayet ederken, zararlı türlerin yanı sıra sıkıntının kuraklık, bilinçsiz balıkçılık ve kirlilikten kaynaklandığını belirtiliyor.

Eskişehir, çeşitli göl, akarsa, gölet ve şehrin önemli simgelerinden Porsuk çayı gibi kaynaklar ve balık popülasyonu bakımından önemli bir şehir. Genellikle hobi olarak yapılan balıkçılık şehrin geneli için spor ve boş vakti doğa da geçirmenin bir yolu olarak algılanıyor. Ancak balık çeşidinin az ve bazı göletlerinin kuruma tehlikesi gibi sebepler amatör balıkçıları endişelendiriyor.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Yaşan Başaran, gelecek nesillere doğru balıkçılığı anlatmak amacında olduklarını anlattı. Eskişehir'in balık tutmak için gayet güzel ve uygun bir akarsu, göl ve göletlere sahip olduğunu belirten Başaran, "Ama son zamanlarda her ne kadar Porsuk suyunun temizliği umut verse de tarım alanlarını sulamak için bilinçsizce kullanılan su göletlerdeki balık türlerini tehdit ediyor. Yani şöyle söyleyeyim göletlerimizde balığımız bitmek üzere. Bunun yanın da yine bilinçsiz balıkçılar tarafından sularımıza bırakılmış yabancı ve zararlı türler yine balık sayısını önemli derecede etkiliyor. Bu balık çeşitleri bizim sularımızda kesinlikle var olmamış ama birileri tarafından bırakılmış balıklardır. Sularımıza sonradan katılmış zararlı balık çeşitleri başlıca İsrail Sazanı, Karayayın, Pörs gibi balıklar. Bunlar diğer balıkların havyarları ile beslenen balıklardır. Zaten bir balığın havyarının beşte birinin yaşadığını göz önünde bulundurursak bu ciddi bir tehdit” diye konuştu.



“Amacımız bilinçli balıkçı yetiştirmek “

ESBALDER olarak balığı yemek için tutmadıklarını aksine oltalarına taktıkları yemler ile balıkları beslediklerini dile getiren başkan Başaran, bu yaptıklarının tutup yemekten daha çok zevk verdiğini dile getirdi. Yasin Başaran; “Tuttuğumuz balıkları saldığımızı gören balıkçılar şaşırıyor. 'Madem salacaktın neden tuttun' tarzında sorular soruyorlar. Ben de asıl derdimizin balık yemek değil doğada güzel ve zararsız bir uğraş olduğunu söylüyorum. Ve işin güzel yanı bana bunu soran arkadaşların çoğu bunu bizim gibi yapmaya başlıyor. Dernek olarak özellikle yeni başlayan genç balıkçılara kapımız her zaman açık. Elimizden geldiğince balıkçılığı anlatmaya hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.