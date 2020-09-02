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ESOGÜ'nün bir başarısı daha Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyelik Komitesi'ne seçildi

İHA

ESOGÜ'nün bir başarısı daha Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyelik Komitesi'ne seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğreti Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyelik Komitesi'ne seçildi.
Dünyanın en büyük kardiyoloji derneklerinden olan ve binlerce üyesi bulunan derneğin üyelerle olan ilişkilerinde aktif rol oynayacak olan Prof. Dr. Bülent Görenek bu görevi 20202022 yılları arasında yürütecek.
Öte yandan Prof. Dr. Bülent Görenek’in hazırlanmasında görev aldığı Avrupa Kardiyoloji Derneği Yeni Bilimsel Kılavuzu birkaç gün önce kardiyoloji alanında en seçkin dergiler arasında olan European Heart Journal'da yayımlandı. Söz konusu kılavuz çok sık rastlanan bir çarpıntı türü olan "Atriyum Fibrilasyonu" hakkında olup, hekimlere bu hastalığın önlemesi ve tedavisi ile ilgili öneriler sunmaktadır. Prof. Dr. Bülent Görenek’in daha önceki bilimsel yazılarından 10’u yine bu kılavuzda kaynak olarak gösterilmişti.

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