ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesine araştırma ödülü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Eyüboğlu, Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği tarafından verilen Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Ödülleri’nde Araştırma kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Doç. Dr. Murat Eyüboğlu, Araştırma Ödülü kategorisinde “Okulda Zorbalık ve Siberzorbalık Eskişehir İlindeki Prevalansı, Ruh Sağlığına ve Kendisine Zarar Verici Davranışlara Etkisi” isimli araştırma ile üçüncülük ödülünü kazandı. Çocuk ve gençlik ruh sağlığı alanında öncü adımlar atan, Türkiye’de modern psikiyatrinin oluşturucuları arasında yer alan, uluslararası çocuk ve ergen psikiyatrisi kuruluşu IACAPAP' nin kurucular kurulu üyesi merhum Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay anısına ailesi tarafından desteklenmekte olan ödüller bu yıl 18. kez verildi.

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