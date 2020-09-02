Eskişehir’de FETÖ operasyonu, 8 gözaltı

Eskişehir’de düzenlenen operasyonla Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 8 şahıs yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi, Eskişehir’de saklandıkları evlerde düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın devam ettiği illere gönderildiği belirtilirken, şüphelilerden 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makam tarafından tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.