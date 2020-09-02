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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bireyleri istihdam edecek protokol imzalandı

İHA

Özel bireyleri istihdam edecek protokol imzalandı

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmaları için bir proje daha hayata geçirildi. “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı, düzenlenen tören ile imza altına alındı.
Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı protokolü düzenlenen tören ile imzalandı. Tepebaşı Belediyesi ve EOSB tarafından Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’nde gerçekleştirilen törene; Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü yetkilileri, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyeleri ve özel bireyler katıldı.

“Hobi değil istihdam”
İmza töreninde davetlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, özel çocuklar için hobi değil istihdam projeleri ürettiğini belirterek, “2009 yılında ikinci kez seçildiğimde, özel çocuklarımıza hobi değil istihdam çalışmaları yapacağımızı söylemiştim. Bunun da bugüne kadar hep arkasında durdum. Türkiye’nin popülasyonuna baktığınızda engellilerimizin oranı yüzde 1213 civarında. Bu çok büyük bir oran. Öte yandan bugün 20 yaşın üzerindeki engelli kardeşlerimizin gideceği bir yer yok. Bu kardeşlerimiz aylarca anneleriyle, babalarıyla birlikte evde vakit geçiriyorlar. Tabi ki bu durumun ailelere birçok zorluklar yaşatırken, gençlerimizi de bir takım sağlık sıkıntılarına sokuyor. Gençlerimizin çalışmaya ihtiyacı var. Çünkü çalışmak öyle güzle bir şey ki; çalıştığında insan sağlığı iyiye gidiyor. Kardeşlerimiz de daha önceye göre son derece sağlıklılar, hep birlikte yaşantımıza devam ediyoruz. Bu tip projelerde dikkat ettiğimiz iki şey var. Biri fırsat eşitliği, diğeri de ekonomik getiri. Bunlar ön plana alınırsa her zaman projeler önemli ve değerli oluyor. Böyle olduğunda gençlerimiz toplum içindeki yerlerini biliyor, becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik getirileri oluyor. Bizim projelerimize baktığınızda bunların hepsini içinde görürsünüz” diye konuştu.

“Artık sizler hayatın içindesiniz”
Başkan Ataç konuşmasının devamında özel gençlerin bu tür projeler sayesinde hayatın içinde yer aldığına vurgu yaptı ve “Bugün yeni bir projeye başlıyoruz. Nadir Başkanımızın bu alanda yaptığı çok değerli işler var. Bu da onlara ilave olarak İŞKUR’la beraber yapacağımız çok değerli proje. İŞKUR ile senelerdir benzer proje yarışmalarına katılarak birçok gencimizi mesleki kabiliyetleri ile istihdam etme şansımız oldu. Bugünkü eğitim ve kurslarımız da bunu devam ettirecektir. Gençlerimiz eğitim sonunda bir sertifika elde edecek. Tüm Türkiye’de geçerli olmak üzere çalışma haklarınız ortaya çıkmış oluyor. Değerli dostlarımız bu kurslar neticesinde teknolojik uyum, ekip çalışması ve akademik beceriler gibi kabiliyetleri kazanacak. Bugüne kadar servis elemanı, montaj işçiliği gibi alanlarda istihdam ettiğimiz 22 kardeşimiz çalışmaya devam ediyor. Ayrıca bugün şu anda OSB’de 3 fabrikada 18 gencimiz çalışıyor. Artık sizler hayatın içindesiniz sevgili kardeşlerim, biz de bunun mutluluğunu ve övüncünü yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok anlamlı bir proje”
EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise konuşmasında projenin anlamına dikkat çekerek, “Bugün güzel ve çok anlamlı bir projenin başlangıcı için bir araya geldik. Pandemi nedeniyle etkinliğimizi oldukça dar bir çerçevede tutuk, zor bir dönemden geçiyoruz, mümkün olduğu kadar tedbiri elden bırakmamız lazım bu dönemde. Engelliler Montaj Atölyesini 2019 yılında sayın başkanımızın büyük katkılarıyla hayata geçirdik ve burada yaptıklarımız ülkemize de çok güzel bir örnek oldu. Burada yapılanları herkes çok merak ediyor, bizde buranın çalışma biçimini herkese anlatıyoruz ve yapılanları çok takdir ediyorlar. Gençlerimizi burada üretici hale getirdik ve ailelerine nefes alacak ve kendi işleriyle uğraşacak büyük bir zaman kazandırmış olduk. Montaj atölyemiz modern ve çağdaş bir şehirde olması gereken merkezlerden biridir. Bu merkezlerin her yerde olması gerekiyor. Çoğu şehirde ve yerde evlere kapanıp kalan gençler, Eskişehir’imizde böyle önemli bir merkez sayesinde eğitilerek üretici hale gelmelerinin, yanı sıra aynı zaman onların sosyalleşmesine ve gelişmelerine de katkı sağlamaktayız. Bugün Tepebaşı Belediyemizin ve İŞKUR’un katkılarıyla yeni bir projeye başlıyoruz. 5,5 ay sürecek bu proje döneminde 13 gencimiz burada atölyemizde yeteneklerini geliştirecekler, proje bitiminde de işletmelerimizde istihdam edilecekler. Ev sahipliği yaptığımız bu projenin ilerleyen dönemlerde daha da büyümesini arzuluyoruz. Pandemi dönemi inşallah bittiğinde, montaj atölyemizin daha yüksek kapasiteyle hizmet vermesini planlıyoruz. Böylece daha fazla ailemize ve gencimize ulaşmayı ve onları üretici bireyler olarak hayata kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemizin başta gençlerimiz olmak üzere tüm proje ortaklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Başkan Küpeli ve İŞKUR temsilcisi tarafından “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı protokol metni imzalandı. Tören, hep birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Sertifika alarak üretime dahil olacaklar
“Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı ile 18 yaş üzeri özel bireylerin ara insan gücü olarak üretime katılması hedefleniyor. Programa katılan bireylerin özgüvenlerini artırarak tüketiciyken üretici konuma getirilmesi, toplumda bir yer edinmeleri ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesi sağlanacak. Eğitim programı, 72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat ve 21 hafta olarak planlandı. Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğinde Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi’nde gerçekleştirilecek kurs bitiminde katılımcı bireyler, ülke genelinde geçerli olan bir sertifika almaya hak kazanacak. Bireyler ayrıca kazandırılacak meslek ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde etmiş olacak.

En az yüzde 25 istihdam hedefi
Programa ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin istihdam edilebilmeleri için gerekli olan beceriler, sorumluluk, teknolojik uyum, kendini yönetme, ekip çalışması, akademik beceriler, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde etmesi amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde uygulanacak programa, ilk aşamada 13 kişilik öğrenci grubu dahil edildi. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan öğrencilerin, Kurs sonunda verilmesi planlanan beceriyi edinebilen kursiyerlerin EOSB desteği ile OSB’de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor.
Bugüne kadar 22 özel birey istihdam edildi
Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından desteklenen projeler kapsamında bugüne kadar eğitimlere katılan 45 kişiden 22’si iş hayatına katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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