Eskişehir’de FETÖ operasyonu, 8 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 4 ayrı ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, haklarında gözaltı kararı verilen illerin polis ekiplerine teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-02 17:05:03
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