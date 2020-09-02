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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

DHA

Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 4 ayrı ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, haklarında gözaltı kararı verilen illerin polis ekiplerine teslim edildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-02 17:05:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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