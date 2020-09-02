Eskişehir’de FETÖ operasyonu, 8 gözaltı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, 4 ayrı ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarından gözaltı kararı verilen 8 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir ile İstanbul, İzmir ve Ankara'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon yaptı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, haklarında gözaltı kararı verilen illerin polis ekiplerine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-09-02 17:05:03



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