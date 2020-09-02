Bakan Akar: “Yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” “TSK milletinin emrinde görevinin başında”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Akar: “Yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” “TSK milletinin emrinde görevinin başında”

İHA

Bakan Akar: “Yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” “TSK milletinin emrinde görevinin başında”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 20202021 Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni uçuş eğitim yılı açılışını F16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi. Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile “20202021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni”ne katılmak üzere Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına geldi. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesi, 1. Ana Jet Üs Komutanlığına geçti. Bakan Akar ve komutanların 20202021 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’nin yapıldığı alanda yerlerini almalarının ardından dualar okundu.
Törende konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milleti için yapması gereken her görevi yerine getirdiğini ve bundan sonra da getirmeye devam edeceğini belirterek, görev sancağını daha da yukarı taşıyacaklarını bildirdi. Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin harfiyen uygulanmasının önemine değinen Akar, “Çok hassas, kritik bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla yürütüyor, diğer hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için karada, denizde ve havada yapmamız gereken ne varsa onları yerine getiriyoruz” diye konuştu.
Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri ve Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikelere karşı mücadele ettiklerini ifade eden Akar, “83 milyonun güvenliği, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bu cennet vatanımızın karada, denizde, havada korunması ve kollanması için gecegündüz demeden çalışmamız lazım. Şu anda dahi semalarımızda, mavi vatanımızda ve karada hem yurt içinde hem sınır ötesinde arkadaşlarımız görevlerine başarıyla devam ediyor” dedi.

“TSK milletinin emrinde görevinin başında”
Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Libya’daki faaliyetlerin devam ettiğini, yapılan vazifelerde Hava Kuvvetleri Komutanlığının da önemli rol oynadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:
“Göklerdeki, semalardaki hakimiyetimiz, buradaki varlığımız olmadığı takdirde kimsenin kimseye hatır için egemenlik, bağımsızlık vermesi söz konusu değil. Bu bir mücadele konusu. Bu mücadeledeki rolünüzü unutmayın, bütün çalışmalarınızı buna göre planlayın ve icra edin. Bu coğrafyada var olabilmek için mücadele etmemiz şart. Hiçbir şekilde mücadeleyi bırakamayız ya da yavaşlatamayız. Aksi halde yaşama şansı vermeyeceklerini bilin. Onun için hepimizin çok çalışması lazım. Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar çerçevesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı içinde mücadelemizi gecegündüz demeden sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri milletinin emrinde görevinin, başında bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz.”
Zorlu arazi ve hava şartlarında fedakarca görev yapan personele başarılı görevler dileyen Akar, sözlerini, “Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyorum. Sizlere kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 20202021 Uçuş Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun” ifadeleriyle tamamladı.
Akar törenin ardından yeni uçuş eğitim yılı açılışını F16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi. Uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12 bin liralık saman balyası kül oldu
YEREL HABERLER 12 bin liralık saman balyası kül oldu
Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İhracatta Koronavirüs etkisi
YEREL HABERLER İhracatta Koronavirüs etkisi
Özel bireyleri istihdam edecek protokol imzalandı
YEREL HABERLER Özel bireyleri istihdam edecek protokol imzalandı
İlginç bir hırsızlık olayı
YEREL HABERLER İlginç bir hırsızlık olayı
Pantolonu içine 4 litre zeytinyağı koyup çaldı
YEREL HABERLER Pantolonu içine 4 litre zeytinyağı koyup çaldı
Eskişehir’de FETÖ operasyonu, 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir’de FETÖ operasyonu, 8 gözaltı
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl ...
'Sosyete Pazarı' Koronayı unutturdu Çarpa'da tedbir sadece maskede kaldı, sosyal mesafe unutuldu, pazar dolup taştı
YEREL HABERLER 'Sosyete Pazarı' Koronayı unutturdu Çarpa'da tedbir ...
Kalabak’ta yeni sıkıntı Mahallelerde tek noktada su satışı sorunu yaşanıyor
YEREL HABERLER Kalabak’ta yeni sıkıntı Mahallelerde tek noktada su ...
İki kafadar arkadaş harçlıklarını böyle çıkarıyor
YEREL HABERLER İki kafadar arkadaş harçlıklarını böyle çıkarıyor
Rektör Erdal, Tekvando Milli Takımı antrenörlerini ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Erdal, Tekvando Milli Takımı antrenörlerini ...
ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesine araştırma ödülü
YEREL HABERLER ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesine araştırma ödülü
Polisten vatandaşlara sanal dolandırıcılık uyarısı Sakın ‘Hediye Çeki Kazandınız’, ‘Ödül almak için tıklayınız’ aldatmasına kanmayın
YEREL HABERLER Polisten vatandaşlara sanal dolandırıcılık ...
ESOGÜ'nün bir başarısı daha Prof. Dr. Bülent Görenek, Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyelik Komitesi'ne seçildi
YEREL HABERLER ESOGÜ'nün bir başarısı daha Prof. Dr. Bülent Görenek, ...
Antikor testleriyle çalışanlar güvence altında ESO'nun çalışmaları ile bugüne kadar yaklaşık 10 bin antikor testi yapıldı Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş; “Bulaşın başkalarına erişmesini önlemek açısında şiddetle tavsiye ediyoruz” "Türkiye’deki bütün sanayicilerin mutlaka ve mutlaka en azından ayda bir kere test yaptırmalarında fayda var" “İzin kullanımından sonra fabrikaya gelenlere, test yapılması çok önemli”
YEREL HABERLER Antikor testleriyle çalışanlar güvence ...
Yabancı türler balık çeşitliliğine zarar veriyor Kuraklık, bilinçsiz balıkçılık ve kirlilik de en önemli sıkıntılar arasında Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği Başkanı Yaşan Başaran; "Sularımıza bırakılmış yabancı ve zararlı türler balık sayısını önemli derecede etkiliyor" "Balık tutmak, yemekten daha çok zevk veriyor bize"
YEREL HABERLER Yabancı türler balık çeşitliliğine zarar ...
'Beslan Katliamı' unutulmadı Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cihat Ertok; "Bu tür acıların hiç bir daha yaşanmamasını diliyoruz"
YEREL HABERLER 'Beslan Katliamı' unutulmadı Eskişehir Kuzey Kafkas ...
Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti Genç kadın 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti Genç ...
8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü
YEREL HABERLER 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin ...
İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir´de kampa girdi
YEREL HABERLER İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı Eskişehir´de ...
Osmanlı meyveli etli yemekleri işletmelere kazandırılacak Anadolu Üniversitesi öncülüğünde Eskişehir'in gıda ekonomisini canlandıracak proje başladı Kentin belli otel ve restoranlarında çalışan profesyonel aşçılar her gün 4, toplamda 40 farklı tarif hazırlayacak
YEREL HABERLER Osmanlı meyveli etli yemekleri işletmelere ...
Tepebaşı’ndan çift ve aile danışmanlığı hizmeti
YEREL HABERLER Tepebaşı’ndan çift ve aile danışmanlığı hizmeti
Başkan Ataç’tan 2 Eylül mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 2 Eylül mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X