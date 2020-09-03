İşitme engelliler için özel maske tasarladı Şeffaf maskeler ile onların iletişimi artık daha kolay

Eskişehir’de El Sanatları Öğretmeni Sevgi Dedeoğlu, gündelik hayatta kullanılan maskelerin işitme engelli vatandaşlar için olumsuzluklar yaşatabileceği fikriyle yola çıkarak özel bir maske tasarladı.

Pandemi sürecinde gündelik hayatın vazgeçilmezi haline gelen maskeler, işitme engelli vatandaşların iletişim zorluğu yaşamasına neden olabiliyor. Dudak okumak işitme engelli vatandaşlar için oldukça güç bir hale gelirken Eskişehir’de El Sanatları Öğretmeni Sevgi Dedeoğlu, bu sorunun önüne geçebilmek için özel bir maske tasarladı. Ağız kısmı görünebilir bir maske tasarlayan ve işitme engelliler için iletişimi daha kolay bir hale getiren Dedeoğlu, kısa sürede engelli vatandaşların yoğun talebi ile karşılaştı. Dedeoğlu öte yandan maskeyi yalnızca işitme engelli vatandaşların değil, sağlıklı bir iletişim için herkesin kullanması gerektiğini vurguladı.



“Bu insanların dudak okuması gerekiyor”

Fikrin çıkış aşaması ile ilgili konuşan Sevgi Dedeoğlu, bu maskelerin işitme engelli vatandaşlar için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. Dedeoğlu, “İşitme engelli arkadaşlarımız bu süreçte sıkıntı yaşıyorlar. Bu insanların dudak okuması gerekiyor. Ne yapabilirim diye düşünerek bu tarz bir maske tasarlamaya karar verdim. Ondan sonra da maske doğdu ve maskeleri yaptım. Normal maskeler sürekli kullanıma uygun değil ama benim tasarladığım maskeler uzun süreli kullanılabiliyor. Ötekiler sadece yüz mimikleri için çok önemli. Toplantılarda, avukatlarda, adliyelerde mimikleri kapatmamak gerekiyor. Onun için gerekliydi onlar” şeklinde konuştu.



“Yaşlılar da rahatlıkla kullanabiliyor”

Sevgi Dedeoğlu maske için taleplerin güzel olduğunu ifade ederken işitme engelli vatandaşlar dışında yaşlılar için de önemli olduğunu söyleyerek, “Şu an daha yeni yeni tanıtmaya çalışıyoruz. Şu an talepler güzel gelmeye başladı. Çünkü özellikle bu maske işitme engellilerin dikkatini çekti. Onlar için çok uygun oldu. Bir de yaşlı kişilerin kulaklarında duyma problemi olabiliyor. Yüzüne bakarak ifade ediyorlar. Yaşlılar da rahatlıkla kullanabiliyor” dedi.



“Virüs bitse de ben bu maskeleri dikmesem”

Virüsün artmasını umduğunu fakat hala bazı vatandaşların maskeyi kollarına takarak gezdiğini söyleyen Dedeoğlu, şu şekilde açıklamalarına son verdi:

“Karşımızdaki insanı psikolojik olarak da rahatlatıyor. Çünkü yüzünü, dudaklarını görüyorsun ve o insanı daha da rahatlatıyor. Umarım virüsteki artış biter ama insanlarımız hala maskeler kollarında geziyor. O yüzden virüs bitse de ben bu maskeleri dikmesem diyorum.”

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