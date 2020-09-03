Jandarma Komutanı Özkan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

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İnönü İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Özkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Özkan, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen. Samet Özkan’ın nazik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.

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