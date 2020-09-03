Sıcaklıklar su satışını ikiye katladı Gün ortasında sıcaklık 40 dereceye yaklaştı

Artan sıcaklarla birlikte suya talep oldukça artarken, esnaf neredeyse satışlarını ikiye katladı

Eskişehir’de özellikle son bir haftadır etkili olan kavurucu sıcaklar vatandaşı oldukça rahatsız ediyor. Günlük ortalama 35 derecelerde seyreden sıcaklıklar insanların su tüketimini gözle görülür boyutta arttırdı. İki Eylül caddesinde tantuni dükkanı işleten Mehmet Aydın, dükkânın önünde bulunan su dolabının içerisindeki suyun gün içeresinde bittiğini aktardı. Aydın; “Sıcaklar bayağı arttı, çalışırken ateş başında zorlanıyoruz, ama suya olan talepten de memnunuz. Tantuniden çok sus satıyoruz diyebilirim. Daha önce hiç bu kadar su sattığımı hatırlamıyorum, hatta ‘Tantuni tezgâhını kapatıp sadece su mu satsak acaba?’ diye arkadaşlarla aramızda şakalaşıyoruz“ dedi.



Gün ortasında sıcaklık 40 dereceye yaklaştı

Öte yandan meteorolojik verilerek göre; son günlerde artan sıcaklıklar bugün 40 dereceye yaklaştı. Öğlen saatlerinde 38 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların birkaç gün daha yaklaşık bu değerlerde seyretmesi, hafta sonunda birkaç derece düşmesi bekleniyor. Cumartesi ve pazar günü 30 derecenin altına inmesi beklenen hava sıcaklığının, yeni haftanın başında yeniden 30'lu değerlerde seyredeceği tahmin ediliyor.

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