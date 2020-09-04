Tedbirler bu kez kaligrafi sanatı ile sıralandı Korona virüs tedbirlerini kaligrafi ile kağıda döktü, dağıtmaya başladı Kaligraf Özdemir Şenova; “El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedbirler bu kez kaligrafi sanatı ile sıralandı Korona virüs tedbirlerini kaligrafi ile kağıda döktü, dağıtmaya başladı Kaligraf Özdemir Şenova; “El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik”

İHA

Tedbirler bu kez kaligrafi sanatı ile sıralandı Korona virüs tedbirlerini kaligrafi ile kağıda döktü, dağıtmaya başladı Kaligraf Özdemir Şenova; “El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik”

Eskişehir’de kaligraf Özdemir Şenova, dikkat çekmek amacıyla Korona virüs tedbirlerini kaligrafi ile kağıda dökerek vatandaşları uyardı.
Korona virüs (Covid19) vakalarının yükseliş göstermeye başlaması ile birlikte tedbirler büyük önem taşımaya devam ediyor. Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi tedbirler konusunda vatandaşlar sık sık uyarılırken ilginç bir yöntem ise Eskişehir’de yaşayan Kaligraf Özdemir Şenova’dan geldi. Güzel yazı sanatı olarak bilinen kaligrafi ile tedbirleri sıralayarak dikkat çekmek isteyen Şenova, Korona virüse karşı önlemleri uygulamayan vatandaşlara da kendi yöntemiyle tepki gösterdi.

“El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik”
Tedbirlerin çok kez tekrarlandığını fakat dikkat etmeyen vatandaşlar nedeniyle böyle yöntem tercih ettiğini belirten Kaligraf Şenova, “Çok yazıldı, çok söylendi. Biz de bunun görselini şovlayalım dedik. El yazısıyla yazalım, belki daha iyi anlaşılır dedik. Ruhumuzu katarak yazıya belki daha çok anlaşılırız dedik. Yazarak mesaj vermek istedik biz de” şeklinde konuştu.

“Bunları iş yerlerinize, dükkanlarınıza, evlerinize asın diyoruz”
Yazdığı Korona virüs tedbirlerini çevresindeki insanlara hediye ettiğini belirten Kaligraf Özdemir Şenova, evlerine ve iş yerlerine asmaları konusunda da tembihlediğini ifade etti. Şenova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Eşimize, dostumuza, komşumuza yazarak onlara hediye ediyoruz. Bunları iş yerlerinize, dükkanlarınıza, evlerinize asın diyoruz. Temizliğe dikkat etmek, hijyen konusu, mesafe gibi şeylerle alakalı yazarak hediye ediyoruz. Bilgisayar çıktısı değil, biz el yazılarımızla yapıyoruz. Bizim daha çok görselliğimiz farklı olduğu için bilgisayar çıktısına göre daha çok dikkat çeker diye düşündük. Aslında el yazmaları gördükleri zaman daha çok sevinip mutlu oluyorlar. Bilgisayar çıktısından ziyade el yazısı olduğu zaman daha çok dikkat çektiğini söylüyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Eskişehir ve Kütahya'da sıcaklık rekoru kırıldı
Eskişehir’deki 3 üniversiteden Güz Dönemi eğitim modeli için ortak karar
YEREL HABERLER Eskişehir’deki 3 üniversiteden Güz Dönemi eğitim ...
Eskişehir’de kavurucu sıcaklar
YEREL HABERLER Eskişehir’de kavurucu sıcaklar
Fidanlar büyüyünce ormanlık alan hayvan otlatmaya açıldı Numanoluk’ta fidanlar büyüdü orman oldu Tel örgütler kaldırıldı, Çatötren baraj havzası otlatmaya açıldı Yıllar önce ağaçlandırmaya karşı çıkan köylüler şimdi çok memnun
YEREL HABERLER Fidanlar büyüyünce ormanlık alan hayvan otlatmaya ...
Odunpazarı’nda aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı
YEREL HABERLER Odunpazarı’nda aşure kazanları barış ve kardeşlik ...
Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Alpu yolunda yine kaza oldu
YEREL HABERLER Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği Alpu yolunda yine ...
Sıcaklıklar su satışını ikiye katladı Gün ortasında sıcaklık 40 dereceye yaklaştı
YEREL HABERLER Sıcaklıklar su satışını ikiye katladı Gün ortasında ...
Hamsi fiyatları arasında anormal fark Marmara ve Karadeniz hamsileri arasında yüzde 100 fiyat farkı var Eskişehir'deki tezgahlarda birinin kilosu 20, diğerinin kilosu ise 10 liraya satılıyor
YEREL HABERLER Hamsi fiyatları arasında anormal fark Marmara ve ...
Pazarcılar Odasından yer değişikliği planına tepki
YEREL HABERLER Pazarcılar Odasından yer değişikliği planına tepki
Fidan Sendromu'nu keşfeden Türk doktordan 'işporta maske' uyarısı Salgının arttığı bu günlerde işportaya düşen maskelere dikkat Doç. Dr. Vural Fidan; "İşporta olarak adlandırılan kalitesi belirsiz ürünler zarar verebiliyor" "Kaliteli maskeyi dışarıdan bakarak anlamak güçtür"
YEREL HABERLER Fidan Sendromu'nu keşfeden Türk doktordan 'işporta ...
İçme suyu krizinde 'fırsatçılık' iddiası
YEREL HABERLER İçme suyu krizinde 'fırsatçılık' iddiası
Jandarma Komutanı Özkan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Komutanı Özkan’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret
Ataç ve Çakırözer'den zabıta personeline kutlama
YEREL HABERLER Ataç ve Çakırözer'den zabıta personeline kutlama
Üstün Başarı Bursu kazandı, Rektör Erdal'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Üstün Başarı Bursu kazandı, Rektör Erdal'ı ziyaret ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Eskişehir Valisi ...
Osmanlı mutfağının 40 farklı lezzeti tekrar hayat buluyor Yabancı mutfakların yerini artık Osmanlı mutfağı alacak Küreselleşmenin egemen olduğu bu çağda çoğu vatandaş sıkça yabancı kültürlerin mutfaklarından yiyecekler tadarken, kendi mutfağından uzak kalıyor Seçilen özel aşçılar belirlenen yemekler için mutfağa girip özel eğitim almaya başladı Osmanlı yemeklerini denemek isteyen vatandaşlar yayınlanacak tarif kitabını alarak kendi evlerinde deneyebilecekler
YEREL HABERLER Osmanlı mutfağının 40 farklı lezzeti tekrar hayat ...
İşitme engelliler için özel maske tasarladı Şeffaf maskeler ile onların iletişimi artık daha kolay
YEREL HABERLER İşitme engelliler için özel maske tasarladı Şeffaf ...
Bakan Akar: “Yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile yaptığı uçuşla gerçekleştirdi” Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: “Kıbrıslı kardeşlerimiz dahil milletimizin, hak alaka ve menfaatlerini korumaya, en küçük ihlale dahi izin vermeden devam edeceğiz” “TSK milletinin emrinde görevinin başında”
YEREL HABERLER Bakan Akar: “Yeni uçuş eğitim yılı açılışını F-16 ile ...
12 bin liralık saman balyası kül oldu
YEREL HABERLER 12 bin liralık saman balyası kül oldu
Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
İhracatta Koronavirüs etkisi
YEREL HABERLER İhracatta Koronavirüs etkisi
Özel bireyleri istihdam edecek protokol imzalandı
YEREL HABERLER Özel bireyleri istihdam edecek protokol imzalandı
İlginç bir hırsızlık olayı
YEREL HABERLER İlginç bir hırsızlık olayı
Pantolonu içine 4 litre zeytinyağı koyup çaldı
YEREL HABERLER Pantolonu içine 4 litre zeytinyağı koyup çaldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X