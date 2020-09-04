FETÖ şüphelileri adliyede

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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin Eskişehir’de olduğu belirlendi. Şahısların bulundukları adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4’ü bugün adliyeye sevk edilirken, 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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