Eskişehir´de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY´nin asker yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilerek haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verdiği 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında yer aldıkları bildirilen şüphelilerden 4´ü adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2020-09-04 11:37:25
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