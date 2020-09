Hayvan dostu belediyeden vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Odunpazarı Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir hayatı olması için çalışmalarını sürdürürken vatandaşları da duyarlı olmaya çağırdı.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı Bölgesi başta olmak üzere 13 ilçede sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Ekipler kırsal alanlar dâhil ilçe genelinde belirli periyotlar halinde besleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Sokakta yaşayan hayvanlar, Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde tedavi ediliyor. İyileşinceye kadar bu merkezde misafir edilen can dostlarımız, daha sonra tekrar doğal ortamlarına bırakılıyor. Görevlilerce bakımevine getirilerek çeşitli sağlık kontrollerinden geçirilen hayvanlar için planlanma yapılarak uzman veterinerler ve ekibi eşliğinde aşılama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon faaliyetleri yürütülüyor. Ekipler, duyarlı vatandaşların ihbarlarını da değerlendiriyor.

Can dostları için 250 köpek kulübesi; 59 kedi evi

Geçici bakımevine getirilen yaralı, hasta ve kötü durumdaki sokakta yaşayan hayvanların sağlık kontrolleri, uzman veteriner ve ekibi tarafından yapılıyor. Ekipler tarafından barınağa getirilen hayvanlar, ilk önce triaj odasına alınarak ön muayeneden geçiriliyor. Daha sonra

konulan teşhisle birlikte hayvanın tedavisine başlanıyor. Yapılan bu çalışmalar sonucunda sokakta yaşayan hayvanlardan insanlara geçebilecek zoonoz hastalıkların da önüne geçiliyor.

Odunpazarı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde can dostlarımızın barınması ve beslenmesi için 250 adet köpek kulübesi; 9 adet büyük 50 adet de küçük kedi evi yerleştirdi. Sadece vatandaşların refahı için değil, hayvanların da refahı ve mutluluğu için de çalıştıklarını söyleyen yetkililer, vatandaşlardan sokakta yaşayan dostlarımızı unutmamaları istedi. Yetkiler, “Bu sıcak havalarda sokaktaki dostlarımız için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabilirler. Sokakta yaşayan can dostlarımız konusunda hemşehrilerimizi daha duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.

