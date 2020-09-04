Eskişehir ESKİ´den `damacana´ açıklaması



ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), süresi dolmuş damacanaların dağıtım ağından çıkarılmasıyla yaşanan su kriziyle ilgili, "Yeni damacanaların tarafımıza peyderpey ulaşması nedeniyle su dağıtımında geçici bir sorun yaşanmaktadır. Söz konusu sorun olağanüstü teknik bir sorun olmadığı takdirde en yakın sürede çözülecektir" denildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı´na bağlı olan Kalabak suyu satışlarında kullanılan 12 litrelik damacanaların, Sağlık Bakanlığı yönetmeliğinde belirtilen 5 yıllık kullanım ömürlerinin dolmasına rağmen dağıtımda yer aldığının belirlenmesi üzerine yaşanan su krizi devam ediyor. Mahallelerine dağıtım araçlarıyla su gelmeyenler kendi araçlarıyla dolum tesisleri önünde kuyruk oluşturarak su satın alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ESKİ, yeni damacanaların dağıtım ağına eklenmesiyle sorunun kısa sürede çözüleceğini duyurdu. Açıklamada, "Kalabak su damacanaları belirli periyotlar halinde yenilenmektedir. Bu dönemde Kalabak su damacana dolum tesisleri olarak damacana yenileme sürecine girilmiştir. Eski damacanaların sistemden çıkarılması ve yeni damacanaların tarafımıza peyderpey ulaşması nedeniyle su dağıtımında geçici bir sorun yaşanmaktadır. Söz konusu sorun olağanüstü teknik bir sorun olmadığı takdirde en yakın sürede çözülecektir. Vatandaşlarımızın ellerindeki eski tarihli damacanalar, hiçbir ücret alınmadan zaman içerisinde, yeni tarihli damacanalar ile değiştirilecektir" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-09-04 16:03:03



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