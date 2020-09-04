Oyun oynatılan kıraathane işletmecisine 3 bin 150 lira ceza

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Eskişehir’de, yasak olmasına rağmen oyun oynatıldığı belirlenen kıraathane sahibine 3 bin 159 lira para cezası kesildi

Polis ekipleri, Arifiye mahallesinde bir kıraathanede okey oyunu oynandığını belirledi. Yapılan denetimlerde işletme sahibi E.Y.’ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi

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