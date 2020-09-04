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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valizinde kurusıkı tabanca ele geçirildi

İHA

Valizinde kurusıkı tabanca ele geçirildi

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline girmek isteyen bir şahsın valizinde kurusıkı tabanca, mermiler ve bıçak ele geçirildi.
Terminal binasına girmek isteyen E.K. isimli şahsın x rey cihazından geçirdiği valizinde kurusıkı tabanca, tabancaya ait mermiler, Rambo bıçağı ve 2 adet tabanca mermisi olduğu tespit edildi. Bulunan malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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