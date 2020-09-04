Valizinde kurusıkı tabanca ele geçirildi

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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline girmek isteyen bir şahsın valizinde kurusıkı tabanca, mermiler ve bıçak ele geçirildi.

Terminal binasına girmek isteyen E.K. isimli şahsın x rey cihazından geçirdiği valizinde kurusıkı tabanca, tabancaya ait mermiler, Rambo bıçağı ve 2 adet tabanca mermisi olduğu tespit edildi. Bulunan malzemeler muhafaza altına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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