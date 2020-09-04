Eskişehir'de bedava balık ekmek kuyruğu



Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, balık sezonunun açılmasını kutlamak için pişirdiği 750 kilo hamsiyi, vatandaşlara bedava dağıttı.

Arifiye Mahallesi'nde balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, 1 Eylül tarihinde açılan balık sezonunu kutlamak için 750 kilo hamsi pişirip, ekmek arasında vatandaşlara bedava dağıttı. Balık ekmek almak için sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Arslanbenzer, balık ekmek dağıtımını her yıl geleneksel olarak yaptıklarını belirterek, "Bu zor zamanlarda halkımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Ekmek arası balık dağıtımını her yıl geleneksel olarak yapıyoruz. Pandemi ilk başladığı zaman da yapmıştım. Bugün 750 kilo hamsi pişirdik. Bu da yaklaşık 4 bin adet ekmek arası ediyor. Bu yıl balık bol ama biraz pahalı. Hamsinin kilosunu şu an 30 liradan satıyoruz' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2020-09-04 16:44:09



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