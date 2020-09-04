6 ayrı hırsızlık şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de 5 iş yeri ve 1 ikametten hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir’de gerçekleşen 6 ayrı hırsızlık olayı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahsın M.Ç. olduğunu anlaşılırken, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli şahıs M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.