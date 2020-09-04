Suç makinesi tutuklandı

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Eskişehir’de 28 suç kaydı bulunan ve son yaptığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına yansıdıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Eskişehir’de 6 iş yeri ile 1 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin soruşturma başlatmasının ardından hırsızlık şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan M.Ç., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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