Eskişehir´de 5 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Eskişehir´de girdiği 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarında tespit edilerek gözaltına alınan Muhammet Çeliker (22) savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme yeniden ifade veren Çeliker, çıkarıldığı mahkemece `hırsızlık´ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2020-09-04 20:28:49
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