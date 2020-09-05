İkinci el araç alıcılarının artık gözü arkada kalmayacak Oto ekspertizleri yeni düzenlemeden memnun Oto ekspertizi Cihan Acar: “İnsanların kandırılmasının önüne geçecek bir uygulama”

İkinci el otomobil satışına getirilen yeni düzenlemeyle ekspertiz raporu zorunlu hale gelirilmesi oto ekspertizlerini memnun ederken, artık vatandaşların mağduriyet yaşamadan araç alabilecekleri belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Buna göre ikinci el araç ticareti yapanlara yeni yükümlülükler getirildi. Artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak. Yetki belgeli satıcılar ise ellerindeki araçları satarken, 8 yaşını geçmemiş ve 160 bin kilometrenin altındaki araçlar için ekspertiz raporu almaları gerekecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan oto ekspertizi Cihan Acar, yeni düzenlemenin ikinci el araç piyasasını hareketlendireceğini ve vatandaşların mağduriyet yaşamadan güvenle araç satın alabilmesini sağlayacağını söyledi.



“İnsanların kandırılmasının önüne geçecek bir uygulama”

Yeni düzenlemede yüz kızartıcı suç işlemiş kişilerin yetki belgesi alamayacağı belirtildi. Oto ekspertizi Cihan Acar, düzenlemenin dolandırıcılara karşı vatandaşları koruyacağını vurguladı. Uzun zamandır bu düzenlemeyi beklediklerini ifade eden Acar, “Zaten uzun zamandır bu düzenleme konuşuluyordu, nihayet de geldi. İnsanların da güvenli bir ortamda, sürprizlere kapıyı kapayarak daha güvenli ticaret yapabilmesi, insanların kandırılmasının da önüne geçecek bir uygulama. Araç almak bir yükümlülüktür aslında, insanlar araba alırken araçlarını ekspertize sokacak. Tabii bununla ilgili sokacakları ekspertize de bir standart getirildi. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olan firmalardan, TSE hizmet belgesine sahip olan firmalardan belgelerini alarak, noterden bu belgelerle satış yapabilecekler” diye konuştu.



Ekspertizlere hizmet yeterlilik belgesi verilecek

İkinci el araç ticareti yapanların yanı sıra oto ekspertizlerine de hizmet yeterlilik belgesi verileceğini söyleyen Acar, “Bizim de bununla ilgili bir denetim sistemimiz var. İşyerindeki cihazlarımızın kalibrasyonu doğru ölçüm yapıyor mu kontrolü yapılıyor mu, çalışan sayımız yeterli mi, arkadaşlarımızın tecrübeleri, ustalık belgeleri, kalfalık belgeleri var mı bunlarla ilgili denetimler yapılıyor. Biz bu istenilen şartları yerine getirmezsek hizmet yeterlilik belgesi alamıyoruz. TSE nezdinde verilen numarayla noterde o bilgi ile satış yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.



“Ekspertizlerde canlanma var”

Yeni düzenlemenin ekspertizler için de faydalı olduğunun altını çizen Cihan Acar, “Şu anda uygulama yeni olduğu için ufak bir canlılık var. Yeni olduğu için galericiler şaşkın. Sürekli ertelenen bir yasaydı bu. 13 Ağustos dendi ertelendi, 1 Nisan dendi ertelendi. Şimdi tekrar geldiğinde noter artık bu belgenin raporunu istiyor, galeriler de gelmeye başladı. Ben iyi olacağının düşüncesindeyim, insanlar kaldırılmayacak, yani biraz ticarette daha şeffaf, daha net bir ortam sağlanacak diye düşünüyorum” dedi.

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