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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadık Önal yine MHP İnönü İlçe Başkanlığına seçildi

İHA

Sadık Önal yine MHP İnönü İlçe Başkanlığına seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnönü İlçe Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde eski Başkanı Sadık Önal tekrar aynı göreve seçildi.
Teşkilat binasındaki kongre sonrası başkan seçilen Sadık Önal, bir teşekkür konuşması yaptı. Önal, "MHP İnönü 13. Olağan Kongremizi tamamlayıp tekrardan seçilerek ilçemize hizmet etmeyi, bu kut'lu dâvâ duâlı harekette tekrar vazife almayı Allah nasip etti. Kongremize teşrif edip teveccüh gösteren, bizleri yalnız bırakmayan başta MHP Eskişehir İl Başkanımız İsmail Candemir ve il yöneticilerimize, İnönü Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt'a, Belediye Başkan Yardımcımız Serhat Hamamcı'ya, Divanı yöneten Kadın Kolları Başkanımız Leman Çelik Sivri İl Başkan Yardımcılarımız Tuğba Önce ve Melek Öngül'e, Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Uygun'a, Türk Enerji Sen Şube Başkanı İsmail Fıçıcı'ya, Odunpazarı İlçe Başkanımız Mustafa Komar'a, Tepebaşı İlçe Başkanımız Uğur Yüceses'e, İlçe Yöneticilerimize, Tepebaşı Belediye Meclis Üyemiz Eyyüp Yılmaz'a ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimizde yer alan kıymetli ülküdaşlarıma, yol arkadaşlarıma vazifelerinde üstün muvaffakiyetler dilerim. Bu güne dek maddi manevi desteklerini esirgemeyen dâvâ arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Bizler birlik ve beraberlik şuuruyla hareket ederek Başbuğumuzun izinde, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyin ve teşkilatımızın emrinde kut'lu dâvâmıza leke düşürmeden, halka hizmet etmeyi Hakk'a hizmet olarak görerek bu vazifeyi ifâ edeceğiz. Allah yolumuzda yormasın, hepimizin yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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