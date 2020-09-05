Haftanın 7 günü farklı konsept

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, ev sahipliği yaptığı birbirinden renkli ve doğal stantlar ile Eskişehirlilere farklı seçenekler sunmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kadınların emeklerini değerlendirmeleri için hizmete sunulan Hanımeli Sokağı, el işi ürünleri ve yöresel ürünleri haftanın 7 günü vatandaşlar ile bir araya getiriyor. Korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı sokakta, haftanın her günü farklı bir konsept Eskişehirliler ile buluşuyor. Sokakta örgü, takı, keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa çıkaran kadınlar, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor. Öte yandan cuma günleri Eskişehirliler ile buluşan el emeği ürünler, Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği üyelerince beğeniye sunuluyor. Sokağı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar da Hanımeli Sokağı’nı çok sevdiklerini belirterek, sokakta keyifli şekilde vakit geçirdiklerini söylüyor.

Pazartesi, el ürünleri (bireysel stantlar) salı, el ürünleri (Belde Evleri ve bireysel stantlar) çarşamba, el ürünleri (MAYA Derneği) perşembe, el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği) cuma, yöresel ürünler ve el ürünleri (Eskişehir Kadın Emeğini Destekleme ve Değerlendirme Derneği) cumartesi, sanat atölyeleri ve bireysel stantlar ve pazar günleri ise el ürünleri stantları (bireysel) kent halkı tarafından ziyaret ediliyor.

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