Eskişehir´de FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı´nın FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verdiği 6 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-09-05 14:38:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.