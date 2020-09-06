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Koronavirüsü yenen avukat Koçak: Temas ettiğim bazı kişiler 'benim adımı verme' dedi

DHA

Koronavirüsü yenen avukat Koçak: Temas ettiğim bazı kişiler 'benim adımı verme' dedi


Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de avukat Ceren Koçak (29), babasının rahatsızlanması üzerine gittikleri hastanede ailece koronavirüs olduklarını öğrendi. Herhangi bir belirti olamadan hastalığı `asemptomatik hasta´ olarak atlattığını belirten Koçak, "Testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım. Hasta olduğumu bilmediğim dönemde temas ettiğim, görüştüğüm kişilerden bazıları `benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam´ dediler. Bu bilinç düzeyi çok fazla yok yani bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor." dedi. 
Eskişehir´de avukatlık yapan Ceren Koçak, geçen ay babasının rahatsızlanması üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testin pozitif çıkması üzerine annesi, ağabeyi ve kendisine de test yapıldı. Herhangi bir belirti olmamasına rağmen 4 kişilik ailenin koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Hastanede yaklaşık 1 hafta tedavi gördükten sonra evlerinde 14 gün karantina da kalan Koçak ailesi virüsü yenerek normal yaşamına döndü. Avukat Ceren Koçak da Eskişehir Adliyesi´nde adli yılın açılmasının ardından iş hayatına dönerek çalışmaya başladı.
`HİÇ BELİRTİ GÖRÜLMEDİ, ATEŞİM 36´IN ÜZERİNE ÇIKMADI´
Koronavirüse yakalanma ve tedavi sürecini yaşadıklarını anlatan Koçak, herhangi bir belirti görülmediği halde testinin pozitif çıktığını ve `asemptomatik hasta´ olarak tedavisinin tamamlandığını söyledi. İnsanların belirti görülmediği için koronavirüs olduğunu bilmeden normal yaşantısına devam ettiğini ve bu nedenle özellikle maske takarak sosyal mesafe kuralına uymaları gerektiğini anlatan Koçak, "Ben genel olarak Covid-19 hastalığında `asemptomatik hasta´ olarak geçiyorum. Çok hastalık belirtim yoktu. Normalde ben grip hastalığını bile çok ağır geçiririm ama grip kadar bile belirtim yoktu benim. Ateşim hiçbir zaman tedavi gördüğüm süre boyunca 36 dereceyi geçmedi, hiç öksürüğüm olmadı. Hastalığı geçiren bazı arkadaşlarıma sordum, inanılmaz kas ağrıları olanlar, bacaklarında ve sırtlarında ağrılar olanlar vardı. Bende öyle bir şey de hiç olmadı. Annemde ve abimde de bu tarz bir şey olmadı. Bizde hastalığı en ağır geçiren babamdı, o da ayakta geçirdi hastalığı. Sadece onda öksürük vardı, sonrasında zatürreye çevirdi ve hastaneden çıktıktan sonra antibiyotik tedavisine devam etti." dedi.
Babasının rahatsızlanması üzerine gittikleri hastanede yapılan test sonucu koronavirüs olduğunu anladığını belirten Ceren Koçak, "Babamın testinden sonra bizi aradılar, `babanızda Covid-19 pozitif çıktı´ dediler. Biz aynı evde 4 gün babamla birlikte kaldık, hastalığın eve kimin getirdiği de belli değil. `Biz de test yaptıralım´ dedim. Evde zaten 4 kişi kalıyoruz, abim var, annem var ve ben varım. Biz de gittik hastaneye ve bize de yaptılar o gün test. Akşamüstü doktor aradı `sizin de testiniz pozitif çıktı, gelip yatışınızı yapmamız gerekli´ dedi. Ben babamı hastaneye götürdüğüm gün duruşmaya girdim. Sadece hafif bir baş ağrısı vardı ama sürekli maske takmaktan dolayı oksijen alamadığımız için de başımızda bir ağrı olabiliyor. Mesleğimiz çok stresli, normalde insanlar zaten gündelik hayatlarında baş ağrısını çok çekiyorlar. Normal olarak bir ağrı kesici aldım. Tedavi gördüğüm süre boyunca ateşim hiçbir zaman 36 dereceyi geçmedi, hiç öksürüğüm olmadı mesela" diye konuştu.
`SAĞLIK ÇALIŞANLARI BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERİYOR´
Hastanede kaldığı sürece gözlemlediği sağlık çalışanlarının çok büyük özverili çalışmalarına şahit olduğunu kaydeden Ceren Koçak, şunları söyledi:
"Sağlık emekçileri o kadar değerliler ki, hepsi de çok güler yüzlüydü. Hiçbirinden `bunlar vebalı, bunlardan kaçalım´ gibi bir şey hissetmedim. Bunu hastanede hissetmiyorsun, doktorlardan hissetmiyorsun ama dışarıdaki insanlar tarafından böyle bir yere konuluyorsunuz. Bizim zaten hiç kimsenin sağlığını tehlikeye atmak gibi bir amacımız yok, zaten ben testim açıklanır açıklanmaz herkesi aradım. Bazı insanlar, hasta olduğumu bilmediğim dönemde onlara temas ettiğim, görüştüğüm halde `benim ismimi söyleme, bu sene tatilim yarım kalmasın. Benim ismimi söyleme işlerim var. Şu an dükkanı kapatamam´ dediler. Bu bilinç düzeyi de çok fazla yok yani bu da biraz yayılmaya sebebiyet veriyor. Orada sizin düşündüğünüz sadece kendi sağlığınız değil. O insanlardaki düşünce `aman kimse duymasın´ Bu utanılacak bir şey değil, hepimizin hasta olma ihtimali var ve en önemlisi de Covid-19 pozitif bir hastayı aradığınızda `seninle biz görüşmüş müydük? Hastalığı nasıl kaptın? Dikkat etmedin mi?´ gibi yargılayıcı tavırlara girmemeleri. Çünkü o insan kendisini zaten inanılmaz derecede suçlu hissediyor."
`GEÇMİŞ OLSUN YERİNE EN SON NE ZAMAN GÖRÜŞTÜK´ DEDİLER
Hastanede tedavi gördüğü sırada koronavirüsle mücadele de hasta psikolojinin çok önemli olduğunu anladığını ifade eden Koçak, koronavirüslü hastalara farklı bir gözle bakılmasının moral bozucu olduğunu söyledi. Testinin pozitif çıkmasının ardından görüştüğü arkadaşlarını tek tek arayıp bilgi verdiğini kaydeden Koçak, "Hasta psikolojisi çok önemli. Burada tabii ki size insanların yaklaşımı da hastanın psikolojisinde çok önemli. Covid-19 pozitif birini aradığınızda ilk sözümüz `geçmiş olsun, nasılsın? İyi hissediyor musun?´ yerine `dikkat etmedin mi? ben seninle en son ne zaman görüştüm? Sana kimden bulaştı?´ bilemiyoruz ki kimden bulaştığını. Sosyal yaratıklarız ve her zaman herkesle bir araya geliyoruz. Bu konuda çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU
2020-09-06 08:50:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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