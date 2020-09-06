Online çocuk atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi, çocuklar için her yıl düzenlediği eğitimlerini bu sene korona virüs dolayısıyla online olarak gerçekleştiriyor.

Eğitim çalışmaları bu yıl korona virüs önlemleri çerçevesinde sanal ortamda gerçekleştirilecek. Youtube hesabı üzerinden yayınlanacak olan eğitimler arasında 34 yaşındaki çocuklar için oyun grubu, 6 yaş üzeri çocuklar için sihirli deneyler ve resim, 7 yaş üzeri çocuklar için satranç ile jimnastik ve yoga yer alacak. Uzman eğitmenler tarafından videolarda, çocukların beceri ve zeka gelişimine katkı sağlayacak metotlar eşliğinde içerikler sunulacak.

Online Çocuk Atölyeleri eğitimleri, 7 Eylül Pazartesi itibarı ile Tepebaşı Belediyesinin Youtube hesabı “tepebasibld” kanalından izlenebilecek.

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