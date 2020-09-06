Tankerde 31 ton 446 litre kaçak akaryakıt bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tankerde 31 ton 446 litre kaçak akaryakıt ele geçildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tankerle akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası belirlenen tanker, kent girişinde durduruldu. Yapılan incelemede, tankerde ele geçirilen 31 ton 446 litre akaryakıtın kaçak olduğu tespit edildi. Akaryakıta el koyulurken, ismi açıklanmayan sürücü, gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2020-09-06 13:45:31
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