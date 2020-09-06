KPSS´de ikinci oturum heyecanı

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Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 'Eğitim Bilimleri' oturumu saat 14.30´da başladı. Sınav merkezleri önünde kuyruk oluşurken, görevliler de adayları sosyal mesafe konusunda uyardı. Kapıların kapatılmasının ardından geç kalan adaylar ise sınava alınmadı.

KPSS´nin ikinci oturumu olan `Eğitim Bilimleri´ oturumuna Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi´nde girecek adaylar, sınavdan yaklaşık 1 saat önce kuyruk oluşturmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle sınav görevlileri, fakülte girişinde uyarılarda bulunarak, adayların koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralına göre sıraya girmelerini sağladı. Fakülte girişinde adaylar, dezenfektan kullanıp, maskelerini değiştirdikten sonra kimlikleri kontrol edilerek, ve polis ekiplerince aranarak, salonlara alındı. Saat 14.30´da Eğitim Fakültesi´nin kapıları kapatılırken, sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmadı. Adaylar, sınavda ter dökerken, aileleri ve yakınları da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi çevresinde heyecanla bekledi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-09-06 15:39:09



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