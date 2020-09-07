Eskişehir’de bir sitedeki 200 kişi karantinaya alındı

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Eskişehir’de bulunan bir sitede yaşayan 200 kişi yaşadığı 5 blok karantina altına alındı.

Eskişehir’in Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesinde bulunan Havacılar Sitesi’nde çalışan apartman görevlisinde Korona virüs (Covid19) tespit edilmesi sonucunda sitede bulunan 5 blok karantina altına alındı. Bloklarda yaşayan yaklaşık 200 kişi 14 gün boyunca evlerinden çıkmayacak. Havacılar sitesinde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları ise Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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