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Rıza öğretmen 92 yıllık Nutuk’a gözü gibi bakıyor Asırlık Nutuk görenleri hayran bırakıyor Rıza Özdemir. “Çok nadir bulunan bir eser, görenler şaşırıyor”

İHA

Rıza öğretmen 92 yıllık Nutuk’a gözü gibi bakıyor Asırlık Nutuk görenleri hayran bırakıyor Rıza Özdemir. “Çok nadir bulunan bir eser, görenler şaşırıyor”

Eskişehir’de 12 bin adet kitabı olan Rıza öğretmen, tam 92 yıl önce basılan Nutuk’a gözü gibi bakıyor.
Yaklaşık 30 yıldır eski kitaplarla ilgilenen Rıza Özdemir’in elinde 1928 yılında belgeleriyle birlikte basılan Nutuk bulunuyor. Öğretmenlik mesleğine yıllarını veren 57 yaşındaki Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı eşsiz esere gözü gibi bakıp, sergiliyor. Basım tarihinden bu yana seneler geçmesine rağmen fazla yıpranmayan Nutuk, Eskişehir’de belli günlerde kurulan antika pazarında görenlerin ilgi odağı oluyor.

“Çok nadir bulunan bir eser”
Konuyla ilgili konuşan Rıza Özdemir, elindeki Osmanlıca yazılı ender bulunan Nutuk’u satmayı düşünmediğini söyledi. Özdemir, “Şu anda yaklaşık 12 bin civarında kitabım var, bunların yaklaşık 900 tanesi de Osmanlıca ve eskiye yönelik. İnsanlar eskiyi öğrensin ve geleceğini ona göre düzenlesin diye bu işleri yapıyoruz. 1928 yılında Nutuk’un kendisi ve belgeleri ayrı olarak basıldı. Bu ayrı ayrı basılan ve çok nadir bulunan bir eser. İyi korunmuş Nutuk’lardan çok az var. Görenler şaşırıyor. Böyle bir şey mi var diyorlar. Tabii ki de var. Biz bu baskı işinde çok şey yapmışız. 1790’lardan 1930’lara kadar binlerce kitap basılmış, el yazmaları basılmış. O yüzden tarihi birleştirerek almakta büyük fayda var. Eğer biz aralarına mesafe koyarsak bu bizim şu sizin diye kendi benliğimizden de koparız” diye konuştu.

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