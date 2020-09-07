Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Devlet desteğiyle koyun yetiştiricisi olup sürüsünü de hedeflerini de büyüttü

Eskişehir’de sokak satıcılarına yönelik 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir çok uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı çalışmalar kapsamında toplam 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Drone destekli ve Özel Harekât unsurlarının katılımı ile yapılan operasyonda 8 şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu gerekçesiyle yakalandı. Ayrıca bu şahıslar haricinde operasyon sırasında yakalanan 1 kişiye ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında önceki tarihlerde 8 şahsa ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak‘ suçundan, 5 şahsa ise ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı. ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılan şahıslardan birisi soruşturma kapsamında tutuklandı.

Eskişehir emniyetinin yapmış olduğu çalışmalar ve operasyonlar kapsamında; 230,15 gram esrar, 165,14 gram metamfetamin, 25,04 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet fişek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, T.C.K. 188 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.