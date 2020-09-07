ESO Tedarikçi Günleri devam ediyor

Eskişehir Sanayi Odası üyelerinin yeni pazarlara ulaşması ve yeni işbirlikleri sağlaması için hayata geçirdiği ‘Tedarikçi Günleri’nin bir yenisi daha gerçekleştirildi.
Geçen yıl başlayan ve bugüne kadar 52 firmanın katıldığı ESO Tedarikçi Günleri etkinliğinin son konuğu WabtecGE Transportation firması, ESO üyeleri ile bir araya geldi. Eskişehir Raylı Sistemler Kümelenmesi işbirliğinde yapılan etkinliğe katılan ESO üyeleri WabtecGE Transportation firması yetkilileriyle olası iş birliklerini değerlendirdi.
Etkinlikte konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak, Eskişehir’in sanayi yapısı ve raylı sistemler sektörü hakkında bilgi verdi. Eskişehir Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Ramazan Yanar ise, kentteki raylı sistemler sektörünün kabiliyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından bir sunum gerçekleştirilen firma yetkilileri, gerek yurt içi gerek yurt dışında olası projelerde ESO üyeleri ile iş birliği konularını ve yeni projelerde tedarikçi olma süreçlerini açıkladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.