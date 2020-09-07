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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar

İHA

Polisi görünce uyuşturucu maddeyi araçtan attılar

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçtan yere atılan uyuşturucu madde polisin gözünden kaçmadı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bursa’dan Eskişehir’e uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği şeklinde bilgiler elde etmesi üzerine bir çalışma başlattı. Keskin mahallesinde şüpheli araç kontrol amaçlı durdurulmak istenildiği esnada ön kısmında bulunan şahısların camdan yere bir şeyler attıkları görüldü. Durdurulan araç içerisinde 2 şahsın olduğunu belirleyen polis ekipleri, çevrede yapılan araştırmada poşet içerisinde 23 gram bonzai maddesi bulundu. Araçta yapılan aramalarda ise toplam 3 adet alüminyum folyo parçalarını sarılı vaziyette 0,38 gram metamfetamin ve 0,98 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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