Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonunda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de piyasaya sürülmek için hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda; 157,17 gram metamfetamin, 3,18 gram esrar, 2,27 gram bonzai, 6 adet ecstacy hap, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 19 adet dolu kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 2 şüpheli şahsa ise 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan yasal işlem yapıldı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan 1 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.

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