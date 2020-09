Eskişehir Aşağı Söğütönü mahallesinde yıllar önce yapılan 11 kilometrelik parke taşı yollarda bulunan onlarca hendek bölgedeki vatandaşları mağdur bırakırken, Mahalle Muhtarı Ömer Akar, yolun düzeltmesi için son 5 yıldır yapılan başvurulara sürekli olumsuz cevap aldıklarını anlattı.

Şehir merkezinden yaklaşık 18 kilometre uzak olan Aşağı Söğütönü mahallesinde yaşayan vatandaşlar, parke taşı yollarında oluşan hendekler yüzünden yıllardır eziyet çekiyor. Parke taşı yollarının hendekleri yıllardır hem vatandaşların araçlarına, hem de sağlığına zarar veriyor. Bu yollar, yaklaşık 18 bin vatandaşın ikamet ettiği mahallede zaman zaman küçükbüyük kazalar da meydana getirirken, mahalledeki vatandaşlar parke taşı yollarını asfalt yolarına çevrilmesi için son 5 yıldır uğraşıyor. Mahalle Muhtarı Ömer Akar’ın aracılığı ile onlarca kez ilgili makamlara başvurularda bulunan vatandaşlar, uğraşların sonucunda olumlu bir sonuç alamıyor.

Konuyu bir daha gündeme getirerek yolların yapılmasını isteyen Muhtar Akar, en son Büyükşehir Muhtarlar Toplantısında konuyu dile getirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen cevapta, küresel salgını nedeniyle oluşan ekonomik sorunları dolaysıyla bu yolların 2020 yılında yapılmayacağı belirtildi. Yapılan başvurunun cevabı olarak Büyükşehir tarafından mahalle muhtarına gönderilen yazıda ise, “Aşağı Söğütönü mahallesi çevre yolu girişinden TOKİ’ye kadar olan yolun çift şerit yapılması ve TOKİ otobüs güzergâh yolunun asfalt yapılması ile ilgili talepler Yol Bakım ve Onarım Dairesi tarafından incelenmiştir. Yolun çift şerit yapılması ve otobüs güzergâhına asfalt yapılması, küresel salgının neden olduğu ekonomik yetersizliklerden dolayı bugünkü koşullar içinde 2020 yılında gerçekleştirilmeyecektir” diye belirtildi.

Öte yandan, hendekler dolaysıyla yıllardır mağdur olan vatandaşların önderliği yapan Muhtar Akar, verilen cevaba isyan ederek, “Korona virüs salgını son 56 aydır var. 5 yıldır yoktu. Ben 5 yıldır sürekli başvuruyorum. Yollarımız o zaman neden yapılmadı?” diye sordu.



“Heykellerden biraz kıssın da, bizim buraya da yatırım yapılsın”

1’inci dönemini tamamladıktan sonra 2 döneminde de Aşağı Sögütönü Mahalle Muhtarlığı görevini yürüten Ömer Akar, yıllardır mahalle yollarının hiçbir yerine bir kazma vurulmadığını iddia etti. Mahallede araçla bir noktadan diğerine ulaşmanın köşe kapmaca oynar gibi hendek ve çukurlardan kaçarak olduğunu dile getiren Akar, biran önce yolların yapılması için yetkililerden ilgi beklediklerini anlatarak şunları söyledi:

“Bizim yollarımız çok bozuk. Ben 5 senedir muhtarım. Birinci dönemi bitirdim, ikinci dönemi de aldım. Ben 5 sene uğraştım dilekçelerimle, kaymakam vasıtasıyla ve toplantılarda sürekli dile getiriyorum. Ama maalesef Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bana olumsuz yazıyor. Bu yolların yapılmasını ben isterken, onlar diyor ki; ’Ben senin yollarını yapmam’. Geçenlerde yine Kaymakam ve Vali beye yazı yazdım. Valiliğin kanalıyla bana gelen yazıda, Büyükşehir ’pandemi dolayısıyla ben senin yollarını yapamam’ diye yazmış. Nedeni ise ‘bende para yok. Pandemi dolayısıyla para olmadığından dolayı ben senin yollarını yapmayacağım’ dedi. Şu durumda pandemi yeni oluştu. Pandemi 67 aydır var, bundan önce benim yollarım neden yapılmadı? bunun cevabını istiyorum. Madem öyleyse heykellere para var da bizim buraya para yok mu? Heykellerden biraz kıssın da bizim buraya da yatırım yapılsın. Yollarımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Gerçekten bizler mağduruz. Şehrin içine önem veriliyor da bizim kenar mahalleye neden önem verilmiyor? Biz kenar mahallede kaldığımız için mi böyle mağdur kalıyoruz? 2008 yılında TOKİ’nin parke taşları ile yaptığı yol aynı şekilde duruyor. Belediye bir günden bir güne buraya bir el atmadı, bir çivileri yok burada. Şu durumda otobüs güzergâhlarımızı kendiniz gördünüz. Otobüste insanlar beşik gibi sallanıyor, adam sıfır araba alıyor, sıfır araba aldıktan sonra 56 ay sonra ön takımları bozuluyor.”



“20 kilometre hız ile gittiğim yolda yolculardan şikâyet alıyorum”

Aşağı Söğütönü mahallesinde minibüsçü olarak çalışan Canan Mutlu, 20 kilometre hızıyla araç sürerken bile yolculardan şikâyet aldığı dile getirdi. Mutlu, durumu, “Burada toplu taşımada bulunuyoruz, TOKİ’de. İnsan taşıyoruz doğal olarak ve bu taşıma esnasında sıkıntılar çekiyoruz. 20 kilometre hız ile gittiğim yolda yolculardan şikâyet alıyorum ben. Bu da bize itibar düşürmüş oluyor. Bizim çeşit çeşit araçlarımız var, süspansiyonumuzda ona göre. Küçük araba olduğu için fazla sarsıntı oluyor. Bu yollara baktığınızda incelediğinizde gerçekten sorunun yoldan kaynaklı olduğunu anlıyorsunuz. Bizim arabalarımız içinde bir problem bu. Buraya sürekli çalıştığımız da arabada bir problem, sürekli bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani her yerinden ses gelmeye başlıyor belli bir süre sonra. Bayağı yorucu, bayağı bir zor” diye anlattı.



"Herhalde bu hendeklerden kaçma eğitimi"

Hendeklerle dolu mahallenin bu yollarda şoför eğitimini de verildiği belirten Mutlu, yolların biran önce yapılmasını talep etti. Mutlu, “5 yıldan beridir bu problemi yaşıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla muhtar bey bu sorunla ilgili bayağı uğraşıyor ama cevap alamıyor. Biz de hem vatandaş olarak, hem buranın esnafı olarak bize destekliyoruz onu. Buraya bir el atsın, buraya bir çözüm bulunsun istiyoruz artık bir an evvel. Buraya bir yaşam alanı yapılmış bu yollar yakışmıyor. Aynı zamanda burada bir kurs eğitimi, bir şoför eğitimi yapılıyor. Yani bu yolda yapılması daha mı eğitiyor, yoksa daha mı kötü? Herhalde bu hendeklerden kaçma eğitimi. Ben bu olayı mizah olarak açıklamak istedim. Ben burada şoförlük öğrenseydim herhalde hiçbir çukura girmezdim diye düşünüyorum. Ama yanlış tabii, olmaz bir acemi şoför delikten kaçayım derken benim önüme kırıyor mesela bunu yaşadık. Şimdi ben ona çarpsam suçlu kim, yazık günah. Ben bir de insan taşıyorum. İnsan faktörü bizim için bir sırada geliyor. Burada yaşayanlarda insan, faktör insan faktörü ise hizmet bekliyoruz” diye zorluklarını dile getirdi.



“Maddi hasardan çok bir öğrenciye vuracağız diye korkuyoruz”

Yollar konusunda mahalle muhtarına destek veren vatandaş Orhan Kurnas, bölgede bulunan okullarında okuyan çocukların güveni için de olsa yolların yapılmasını istedi. Kurnas, “Biz de muhtarım gibi yollardan şikayetçiyiz. Kendi aracımız var. Bu yollarda aracımız çok defa arıza yaptı. Her taraf köstebek çukuru gibi. Okullar var okullarda öğrenciler öğlen paydosuna çıktığı zaman yine de sıkıntı yaşıyoruz. Öğrenci önümüze geçtiğinde frene basıyoruz, lastik kayıp gidiyor. Muhtarımız burada 10 senedir yaklaşık muhtarlık yapıyor ve 5 senedir de bu yollarla ilgili başvuruları yaptı. Bize gelen dilekçeleri de gördük işte en son gelen dilekçede ’paramız olmadığı için biz burayı yapamıyoruz’ diye bir dilekçesini gördük. Şu anda burada 4 tane okul var. Bu 4 okulda yaklaşık 4 bin tane öğrenci var. Şu anda pandemiden dolayı okullar kapalı, ama okullar açık olduğunda da yoğunluk oluyor. Normal arabanın asfaltta 510 metre de duracağını biz burada 20 metrede duramıyoruz. Çocuklara araba çarpma riski de var. Daha sonra karşıdan gelen bir vatandaş yolun bozuk olması dolayısıyla üzerine sürüyor sen de ondan kaçmaya çalışıyorsun bu sefer sen çukura giriyorsun ve herkesin arabası hasar görüyor burada. Maddi hasardan çok bir öğrenciye bir vatandaşa vuracağız diye korkuyoruz. Biz bu yolların bir an önce yapılmasını istiyoruz. Muhtarımız destekliyoruz muhtarımız 5 yıldır uğraşıyor ama hiçbir şey yapılmıyor. İlla yolların yapılması için bir vatandaşın zarar mı görmesi lazım” diye isyan etti.



“Haftada bir gün sanayiye gitmek zorunda kalıyoruz”

Mahallede yaşayan ve kendi arabasıyla iş için her gün şehir merkezine gidip gelmek zorunda kalan diğer bir vatandaş Murat Evlice ise, bu yolda sürekli arabasının hasar gördüğü ifade etti. Evlice, “Buradaki yollarımız gerçekten çok bozuk. Aracımız zaten eski, haftada bir sanayiye gitmek zorunda kalıyoruz. Buraların biran önce yapılmasını istiyoruz. 4 senedir burada oturuyorum. Gökmeydan’a dükkâna gidiyorum, geliyorum. Bir sürü inşaatımız var. Hafriyat çekiyorlar. Burada yollarımız iyice bozuldu bir an önce Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapmalarını istiyoruz” dedi.

