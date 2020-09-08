MEGEM 16 kişiyi daha meslek sahibi yaptı CNC ve kaynak eğitimlerini başarıyla tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları dağıtıldı Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli; “Bu eğitimler biz sanayiciler için önemli, çünkü işletmelerimizde yetişmiş insan gücü açığımız sürekli artıyor"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından işletilen “Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi”’nde (MEGEM) CNC ve kaynak eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Büyüyen Eskişehir sanayisinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) bünyesinde kurulan ve mesleki eğitimler veren Mesleki Edindirme ve Geliştirme Merkezi’nde (MEGEM) mezuniyet heyecanı yaşandı. 320 saat süren eğitimlerin sonunda kursu başarıyla tamamlayan 16 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seminer salonunda gerçekleşen törene Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç katıldı.



Hepinizin bir altın bileziği ve birer mesleği oldu

Sertifika töreninde konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Bu eğitimler biz sanayiciler için önemli çünkü işletmelerimizde sizler gibi mesleki eğitim almış ve yetişmiş insan gücü açığımız sürekli artıyor, sizler bu açığı kapatmakta azda olsa önemli bir rol oynayacaksınız. En önemlisi sizler için mutlu bir gün, buraya başladığınızda birçoğunuzun bir mesleği ve uzmanlığı yoktu. Uzun bir eğitimin ardından hepinizin bir altın bileziği ve birer mesleği oldu. Burada sizlere sağlanan imkânı iyi değerlendirenlerin en kısa sürede iş bulacağına bizler gönülden inanıyoruz. Sizlerin başarısı, bizlerin başarısı olacaktır” dedi.



Pandemi planlarımızı değiştirdi

Başkan Küpeli pandemi dolayısıyla kursiyer sayısını sınırlı tuttuklarını aktararak, “Pandemi süreci bizim MEGEM’de yeni kursları açmamızı oldukça geciktirdi. Kurallar gereği bu dönemde istediğimiz sayıda da kursiyer alamadık. MEGEM’de normal şartlarda her dönem 50 kişilik bir kursiyer grubuna 3 dalda eğitimler verebilirken, pandemi planlarımızı oldukça değiştirdi. Alacağımız kursiyer sayısını sizlerin sağlığını da göz önünde bulundurarak oldukça kısıtlı tutmak zorunda kaldık. Resmi izinler çıkmaya başlayınca ilk olarak haziran ayında sizlerin seçimlerini gerçekleştirdik, ardından da temmuz ayında burada eğitimlere başladınız. 320 saatlik eğitimin sonunda eğitimleriniz tamamlayarak, sertifika almaya hak kazandınız. Bugün CNC kursundan 11 kişi, kaynakçılık kursundan ise 5 kişi olmak üzere toplam 16 kişi mezun oluyor. Şahsım ve Eskişehir OSB yönetim ve denetim kurulu adına kursu bitiren hepinizi kutluyorum” diye konuştu.



Sanayimizin yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacı artıyor

Eskişehir sanayinin yetişmiş insan gücüne olan ihtiyacının her geçen gün daha da arttığını aktaran Küpeli, “Eskişehir OSB’de sürekli yeni sanayi kuruluşları yatırım yapıyor ve işgücü talebi sürekli artıyor. Bugün sadece Eskişehir OSB’deki tesislerde 45 bin kişi çalışıyor. Bu sayı birkaç sene içinde 50 bin kişiyi bulacak. 10 yıl sonra ise en az 75 bin kişi Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarında çalışıyor olacak. Ben bir çoğunuzun kısa sürede OSB’de iş bulacağına inanıyorum, bir yerde çalışmaya başladıktan sonra kendinizi geliştirmeye mutlaka devam edin. İşinizde en iyi olmaya çalışın. Belki bir kısmınızda kendi işini yapacak, girişimci olacak, onlara da bu tercih ettikleri yolda başarılar diliyorum. İnşallah yeni kurs döneminde daha fazla sayıda gencimizi burada eğitime alarak, onları da meslek sahibi yapmak arzusundayız” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından eğitimleri başarıyla tamamlayan 16 kursiyere EOSB Başkanı Nadir Küpeli ve Başkan Vekili Metin Saraç tarafından sertifikaları takdim edildi.

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