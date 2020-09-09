Anadolu Öğretim Yönetimi Sistemi eğitimi çevrimiçi gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi pandemi koşullarında öğrenme yöntemlerini geliştirmek amacıyla Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi eğitimi gerçekleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaşamsal etkinlikleri önemli ölçüde etkileyen Korona virüs (Covİd19) salgını, gündelik ve mesleki uygulamalarda insanların alternatif yöntemlere başvurmasını zorunlu hale getirdi. Eğitim alanında da değişikliğe gitmeyi zorunlu kılan bu süreçte örgün öğretim sürdüren çeşitli düzeylerdeki birçok kurum, öğretmen ve akademisyen, öğrenme öğretme süreçlerinde çevrimiçi uygulamaları ve araçları kullanmaya başladı. Mesleki uygulamalardaki işlevselliğin ve çevrimiçi araçların değerini hatırlatan bu kriz ortamı, aynı zamanda eğitimcilerin uzaktan ve karma öğretim alternatiflerini yeteri düzeyde kullanabilmeleri için hazırlıklarını yaparak çevrimiçi araçların ve uygulamaların etkili bir biçimde hayata geçirilmesinin önündeki engellerin aşılması gerektiğini ortaya koydu. Bu kapsamda harekete geçen Eğitim Fakültesi, uzaktan öğretim süreçlerinde tespit ettiği olumsuzlukları giderebilmek için bir eğitim gerçekleştirdi.

Eğitim Fakültesi’nde Web 2.0 daha etkin kullanılacak

Mesleki gelişim etkinliklerini çevrimiçi araçlara ve uygulamalara yoğunlaştırarak yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve gelecek dönemlerde daha etkili öğrenmeöğretme deneyimleri gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu hedefle, Temmuz ayında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğretim elemanlarının desteğiyle, yüz yüze ve çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilen ve 100’ü aşkın öğretim elemanının etkin bir biçimde yararlandığı Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi eğitimini gerçekleştirdi. Bu eğitimin ardından, 4 Amaç 4 Araç özdeyişiyle Web 2.0 araçlarının eğitimde etkili kullanımını özendirmeyi amaçlayan Eğitim Fakültesi, 2431 Ağustos tarihleri arasında yine BÖTE Bölümü önderliğinde gerçekleştirdiği ‘Web 2.0 Araçları’ eğitimi ile öğretim elemanlarının mesleki gelişimine katkıda bulundu. Anadolu ÖYS üzerinden çevrimiçi olarak sürdürülen eğitimler, öğretim süreçlerinin önbilgiyi değerlendirme, iletişim, içerik geliştirme, ölçmedeğerlendirme şeklindeki dört farklı boyutu için dört farklı Web 2.0 aracının işlevsel kullanımı üzerine yoğunlaştı. Dört oturum halinde gerçekleştirilen eğitimlere yaklaşık 60 öğretim elemanı etkin bir biçimde katılım gösterdi.

Eğitim Fakültesinin bu mesleki gelişim etkinliğinde, Doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi BÖTE Bölümünde tamamlayan ve görevini Sinop Üniversitesi’nde sürdüren Dr. Ozan Filiz eğitici olarak görev üstlenirken BÖTE Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt ve BÖTE öğretim elemanlarından Dr. Ali Haydar Bülbül, gerçekleştirilen bu eğitimlere etkin olarak destek verdi.

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