2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası başladı

Tarım ve Orman Bakanlığın Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen "2020 yılı Sonbahar Şap Aşılama Kampanyası" 1 Eylül 2020 tarihi itibari ile Eskişehir’de başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yaptığı açıklamada, kampanyanın 16 Kasım 2020 tarihine kadar devam edeceğini belirterek. çalışmalarında ildeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Korona virüs (Covid19) Pandemi sürecinde kamuda esnek çalışmaya geçilmiş olmasına rağmen personel görevlendirilmesi, maske, mesafe ve hijyen konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, aşılama kampanyası döneminde hayvan sağlığının korunması amacıyla ilçe müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler ile Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyeni personellerinin sahada olacaklarını ifade etti.

İlgili kanun gereği hayvan sahiplerinin kampanya döneminde büyükbaş hayvanlarına aşı yaptırmalarının mecburi olduğunu ifade eden İl Müdürü Sever, hayvanlarımızı hastalıktan korunmanın yanı sıra, buzağı desteklemesi ve hayvan sevklerinde de aşı yaptırmanın zorunlu olması sebebiyle yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları gerektiğini belirtti.

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