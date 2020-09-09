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Dokuz yaşındaki minik nikelajcı Yılların kalay ve nikelaj ustası dede, babasından öğrendiği mesleği torununa öğretiyor İstanbul'dan dede ve ninesi ile Eskişehir'e gelen 9 yaşındaki Miraç tezgah başında bir usta gibi başarılı

İHA

İstanbul'dan Eskişehir'e özel istekle kalay ve nikelaj işleri yapmak üzerine gelen Çakır ailesinin en küçük üyesi Miraç, büyük bir hevesle dedesine yardım ederken mesleğin inceliklerini de öğreniyor.

Dokuz yaşındaki minik nikelajcı Yılların kalay ve nikelaj ustası dede, babasından öğrendiği mesleği torununa öğretiyor İstanbul'dan dede ve ninesi ile Eskişehir'e gelen 9 yaşındaki Miraç tezgah başında bir usta gibi başarılı

İstanbul’dan Eskişehir'e özel istekle kalay ve nikelaj işleri yapmak üzerine gelen Çakır ailesinin en küçük üyesi Miraç, büyük bir hevesle dedesine yardım ederken mesleğin inceliklerini de öğreniyor.
Eskişehir’de bir grup esnafın özel isteği üzerine İstanbul Avcılardan özel olarak gelen Çakır ailesi kalay ve nikelaj işiyle uğraşıyor. Ailenin en küçüğü ve en işe en çok heveslisi olan Miraç Çakır, 9 yaşında olmasına ve mesleği 1 yıl önce öğrenmesine rağmen yaptığı iş itibariyle çoğu ustaya taş çıkarıyor. Miraç’ın bu hevesi hakkında konuşan dedesi Ali Çakır; “Ben 47 yaşındayım ve babamdan öğrendiğim işi 20 yıldır yapıyorum. Miraç da benim 20 yıllık tecrübemden kendine bir şeyler katmak için dedemden kalan mesleği büyük bir özveriyle yapıyor. Torunum çalışmayı çok seviyor. Yaşıtlarının çoğu, oyunlarla tatilin tadını çıkarırken o burada bana yardım ediyor. Normal de biz sadece eşimle birlikte Eskişehir'e gelecektik, ama Miraç çok ısrar etti onu kıramadım ve üçümüz geldik. Okullar kapandığından beri evde canı sıkılıyor torunumun. Benim de babamdan ve dedemden kalan mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor” dedi.

“Eskişehir’de bu işi yapacak çok az esnaf kaldığı için biz İstanbul’dan geldik”
Mesleğinin yok olmaya yüz tutuğunun altını çizen Çakır, torunun bu hevesinin ona umut verdiğini dile getirdi. Çakır; “Eskiden Eskişehir’de bu nikelaj işine bakan kalaycılar vardı, ama sabah dükkânın önünden geçtim devretmiş. Sanırım bir kalaycı daha mesleği bıraktı. Yavaş yavaş mesleğimiz kaybolacak diye üzülürken Miraç gibi taze zihinler bana umut veriyor” dedi.

“Futbolcu olmak istiyorum, ama dedemin mesleğinizde devam ettirmem gerekiyor”
Asıl hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Miraç; “Eğer futbolcu olamazsam bu güzel ata mesleğini devam ettireceğim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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