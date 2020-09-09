Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emin Kahya’nın ESOGÜ Yayınevi tarafından yayınlanan “İş Etüdü” kitabı, endüstri mühendisliği alanında hem akademi hem de sektör için önemli bir kaynak olarak okuyucu ile buluşuyor.

İş etüdü, metot etüdü ve iş ölçümü gibi temel alanlarda değerlendirmelerde bulunulan eserde endüstride verimsizliklerin nasıl yok edilebileceği veya azaltılabileceği tartışılıyor. İş etüdünün kaynakların verimli kullanımını amaçlayan Endüstri Mühendisleri için temel mesleki derslerden biri olduğunu vurgulayan yazar Prof. Dr. Emin Kahya kitabın önsözünde içeriğe ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“Kitabın birinci bölümünde iş etüdünün tanım ve önemi vurgulanmıştır. Metot iyileştirmelerindeki temel hareket noktası dikkate alınarak, ikinci kesimde, işlemi oluşturan bileşenler tanıtılmış, etkin olmayan bileşenlerin etkisinin nasıl azaltılabileceği ikinci bölümde özetlenmiştir. Üçüncü bölümde, metot etüdü hakkında genel bilgiler verilerek, iyileştirme çalışmaları için temel ilkeler ve üretim sistemlerinden örnekler ele alınmıştır. Ayrıca, fabrika gibi çapında uygulanacak teknikler de tanıtılmıştır. Mikrohareket etüdünün uygulama azlığı dikkate alınarak, konu hakkında, dördüncü bölümde, kısa bilgi verilmekle yetinilmiştir. Beşinci bölümde, iş ölçümünün kullanılabildiği alanlar tanıtılarak, ele alınan işlemin özelliğine bağlı olarak hangi tür işlemlerin hangi iş ölçüm yöntemleri ile ölçülebileceği vurgulanmıştır. Altınca bölümde Zaman Etüdü üzerinde ayrıntılı durulmuştur. Genel olarak Zaman Etüdünde izlenecek süreç tanıtılmış, üretim sistemlerinden muhtelif işlemler için gözlemlerden hareketle standart sürenin tespiti sunulmuştur. Otomatik beslemeli tezgâhlarda, genellikle üretim hız çok yüksek olduğu için, zaman etüdü yöntemi ile standart süre belirlenemez. Böyle iş istasyonlarında standart süre ve üretim hızının nasıl belirleneceği yedinci bölümde ele alınmıştır. Sekizinci bölümde, iş ölçüm yöntemlerinden biri olan iş örneklemesi sunulmuştur. Dokuzuncu bölümde, son günlerde çoğu üretim ve hizmet sistemi için vazgeçilmez bir çalışma olan performans ölçüm ve denetim sistemleri açıklanmış, özellikle verimlilik yönetimi üzerinde durulmuştur. Son yıllarda özellikleri farklılık göstermekle birlikte, montaj üretim sistemleri ve bu sistemlerde yaygın kullanım alanı bulan sentetik hareket zaman sistemleri son bölümde ele alınmış ve popüler olan MTM sistemleri ayrıntılı açıklanmıştır.”

Endüstri Mühendisliği öğrencilerinin temel kavramları ve yaklaşımları doğru kullandıkça, sorunların üzerine gittikçe yararlı çalışmalar üretebileceğini belirten Prof. Dr. Emin Kahya’nın “İş Etüdü” kitabı Endüstri Mühendisliği öğrencileri, öğretim üyeleri, sektördeki mühendisler ve yöneticiler için bir başucu kitabı olarak okurla buluşmaya devam ediyor.

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