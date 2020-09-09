Yaralama şüphelisi gazinoda masanın altında yakalandı

Eskişehir'de bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı, gazino içerisindeki bir masanın altında saklanırken polis ekipleri tarafından yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi Derman Caddesi'nde tekel bayi işletmecisi A.Ö.'nün silahla yaralanması sonucu olayla alakalı çalışma başlattı. Yaralama sonrasında olay yerinden kaçan Sedat A.’nın EskişehirAnkara kara yolunda bulunan bir gazinoda saklandığı bilgisine ulaştı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli Sedat A.’yı gazinonun içerisinde bulunan masanın altında suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.
Gazinoda yapılan arada 2 pompalı tüfek de ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.