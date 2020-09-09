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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli bireyler başarı öyküleri ve azimleriyle örnek oluyorlar

İHA

Engelli bireyler başarı öyküleri ve azimleriyle örnek oluyorlar

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Engelliler Montaj Atölyesi’ne gelen bireyler, kendilerine imkan verildiği takdirde neler başarabildiklerini yazdıkları başarı öyküleriyle göstermeye devam ediyor.
Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireylerin sosyalleşmesine ve iş ortamlarına katılmalarına yönelik hayata geçirdiği örnek projeler, tüm kesimler tarafından büyük beğeni ve takdir topluyor. Son olarak Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı, geçtiğimiz hafta imzalanan protokolle hayata geçirilmişti.
“Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Programı ile 18 yaş üzeri özel bireylerin ara insan gücü olarak üretime katılması hedefleniyor. Programa katılan bireylerin özgüvenlerini artırarak tüketiciyken üretici konuma getirilmesi, toplumda bir yer edinmeleri ve toplumun bir parçası olduklarının hissettirilmesi sağlanacak. Eğitim programı, 72 saat teori, 448 saat de uygulama olmak üzere 520 saat ve 21 hafta olarak planlandı. Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) işbirliğiyle hayata geçirilen, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi’nde gerçekleştirilen kurs bitiminde katılımcı bireyler, ülke genelinde geçerli olan bir sertifika almaya hak kazanacak. Bireyler ayrıca kazandırılacak meslek ile işgücü piyasasında istihdam edilerek gelir de elde etmiş olacak.

En az yüzde 25 istihdam hedefi
Program ile zihinsel yetersizliği olan bireylerin istihdam edilebilmeleri için gerekli olan beceriler, sorumluluk, teknolojik uyum, kendini yönetme, ekip çalışması, akademik beceriler, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde etmesi amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü ile iş birliği halinde uygulanan programa, ilk aşamada 13 kişilik öğrenci grubu dahil edildi. Kurs aşamasını başarı ile tamamlayan kursiyerlerin, EOSB desteği ile OSB’de yer alan fabrikalarda en az yüzde 25 oranında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Projede yer almaktan dolayı çok mutlular
“Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Programı kapsamında eğitimleri devam eden kursiyerler, projede yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kursiyerlerden Serkan Sarı, “Atölyede eğitim almaya başladım ve çok mutluyum. Burada eğitmenlerimiz eşliğinde demonte parçaların montajını yapmayı öğreniyoruz. Eğitimimiz tamamlandıktan sonra ise Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarda iş bulmayı umuyoruz” dedi.
Barış Genç ise, “Öncelikle bizlere bu imkanı sağlamasından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve EOSB Başkanı Nadir Küpeli’ye çok teşekkür ederiz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Burada demonte parçaların montajını yapmayı öğreniyoruz. Projenin sonunda sertifika alıp fabrikalarda iş bulmak istiyoruz” diye konuştu.
Nilay Savaş da, “Bizlere böyle bir imkan sağlanmasından ötürü çok mutluyuz. Proje tamamlanmasının ardından sertifika alıp iş hayatına atılmak istiyoruz. Ahmet Başkanımıza ve Nadir Başkanımıza çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kursiyerlerden Seher Uçar ise, duygularını şöyle aktardı:
“Projede yer almaktan dolayı çok mutluyum. Burada hem arkadaş edindim hem de iş öğreniyorum. Projenin tamamlanmasının ardından bir yerde işe başlamak istiyorum. Ahmet Başkanımıza ve Nadir Başkanımıza bize bu imkanı sağlamasından dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Bugüne kadar 22 özel birey istihdam edildi
Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından desteklenen projeler kapsamında bugüne kadar eğitim alan 45 kişiden 22’si iş hayatına katıldı. Servis elemanı yetiştirme projesine katılan 15 bireyden 4’ü, Aşçı Yardımcılığı Meslek Edinme Projesi’ne katılan 15 bireyden 10’u, Montaj İşçiliği Meslek Edinme Projesi’ne katılan 15 bireyden 8’i işbaşı yaparak çalışma hayatına katıldı.

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