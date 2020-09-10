Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

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Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'e il dışından getirilen uyuşturucu maddelerin ve sokak satıcılarının yakalanması konusunda çalışma yapan ekipler, 1 şüpheli şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 99,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

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