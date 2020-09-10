Şüphe üzerine durduruldu, üstünden bonzai çıktı Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs içmek için aldıklarını söyledi

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Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan şahısların üzerinde bonzai bulundu.

Eskişehir’de yapılan uygulama esnasında durumlarından şüphelenilen 2 kişi durduruldu. Üzerlerinde herhangi bir suç unsuru olup olmadığı sorulan şahıslardan biri, pantolonun ön iç kısmından 1 adet beyaz renkli peçeteye sarılı vaziyette 0,10 gram gelen bonzai maddesini teslim etti. Yapılan sorgulamada şahıslar, bonzai maddesini birlikte içmek için aldıklarını söyledi.

Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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