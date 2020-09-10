Eskişehir´de maske denetimi



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri, halkın yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Vatandaşların genel olarak maske kuralına uydukları görülürken, gençlerin maskelerini çene altında ve kollarında taşıdığı gözlendi. Denetimlere katılan Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin "Bu denetimlerin birinci amacı ceza değil. Fakat kurallara ısrarla uymayan vatandaşlarımız ve işletmelerimiz olursa bu konuda idari para cezaları uygulanıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Odunpazarı ilçesindeki trafiğe kapalı olan Hamamyolu Caddesi´ndeki denetimlere Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin katıldı. Park ve bahçelerin olduğu caddede vatandaşları, maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyaran Kaymakam Bilgin, iş yerlerine de uğrayarak, esanafla sohbet edip, yeni tedbirlerle ilgili bilgiler verdi.

'VATANDAŞLAR VE İŞLETMELER KURALLARA UYUYOR'

Sadece Odunpazarı ilçesinde 36 ekipte 164 personelle denetimler yapıldığını ifade eden Kaymakam Bilgin, "İlçemizin birçok noktasındaki yaşam alanlarında, caddelerde, sokaklarda, parklarda, alışveriş yerlerinde, özellikle yiyecek içecek sektörünün olduğu yerlerde, pazarlar gibi gıda satışının yoğun olduğu yerlerde denetimler hassas bir şekilde devam ediyor. Bizim bu denetimlerde öncelikli amacımız hem vatandaşlarımızı hem de işletmecilerimizi salgın konusunda bilinçlendirmek, rehberlik etmek ve eksikleri varsa tamamlatmak. Bu denetimlerin birinci amacı ceza değil. Fakat kurallara ısrarla uymayan vatandaşlarımız ve işletmelerimiz olursa ilgili ekiplerimiz denetim eksiklerini rapor edip, bu konuda idari para cezaları da uyguluyor. Çok büyük oranda kurallara uyulduğunu görüyoruz. Özellikle temizlik, maske ve mesafe dediğimiz `tamam´ olarak şifrelediğimiz kurala işletmelerimiz ve vatandaşlarımız büyük oranda uyuyor" dedi.

GENÇLER MASKEYİ ÇENE ALTINA İNDİRİYOR

Yaklaşık 850 bin nüfuslu kentte genel olarak maske takma zorunluluğuna uyulduğu görülürken, özellikle gençlerin maskelerini çene altına indirdiği ya da kollarında taşıdığı gözlendi. Eskişehir´de günlük 150 kadar kişinin koronavirüse yakalandığı, bunlardan büyük çoğunluğunun ise hafif belirtiler nedeniyle evlerinde tedavi gördüğü belirtildi. Mart ayından bu yana ise 61 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2020-09-10 15:04:29



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