Eskişehir´de 116 litre sahte alkol ele geçirildi

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de polisin düzenlediği operasyonda 116 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada bidonlara doldurulmuş 116 litre ev yapımı sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. İsmi açıklanmayan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2020-09-10 15:05:25



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