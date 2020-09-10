Çalışanları salgından koruma eğitimi verildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde “İş Yerlerinde Korona virüsten (Covid19) Korunma Tedbirleri” başlıklı bilgilendirme semineri online (webinar) ortamda gerçekleştirildi.

Covid19 salgınından çalışanların etkilenmesini önlemek ve üretimde devamlılığı sağlamak için yapılan online toplantıda Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak ESO Üyelerinin iş yerlerinde korona virüsten korunmaya yönelik alınabilecek tedbirleri detayları ile birlikte açıkladı, ‘Covıd19 Korunma Tedbirleri Semptom Kartı’ hakkında bilgi verdi. 150’nin üzerinde kayıtlı katılımcının yer aldığı seminerde iş yerlerinde alınacak önemler, salgının kontrolünde semptom takibinin ve semptomu olanların sağlık merkezlerine yönlendirilmesinin önemi vurgulandı. Bunun için hazırlanan semptom kartları katılımcılara anlatıldı.

Seminerde ayrıca iş yerlerinde uygulamaya alınması gereken ‘Covid19 Korunma Tedbirleri Semptom Kartı’ içeriğinde yer alan bilgilerin nasıl doldurulacağı ifade edildi. Online seminer sonrası katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür eden ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya, “Salgının ülkemizde görüldüğü günden bugüne Üyelerimizi ve çalışanlarımızın sağlığının korunması için bir dizi projeyi hayata geçirdik. Diğer yandan üretimin kesintisiz sürmesi için sürekli bilgilendirmelerde bulunuyor, üyelerimizin taleplerini ilgili kurumlarımızla paylaşıyoruz. Özellikle antikor testlerini sanayi sektöründe çalışanlar arasında yaygınlaştırma gayretindeyiz. Diğer yandan İl Müdürümüz Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Fatih Torlak bizlerle iletişimlerini arttırarak bilgilendirme çalışmalarına destek veriyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

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