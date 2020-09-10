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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen Metahan Altunbaş'ın Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştığını duyurdu.

Eskişehirspor'un genç forveti Metehan Altunbaş, LASK Linz'e trasfer oldu. Transferi resmi internet sitesinden açıklayan Eskişehirspor, şu ifadelere yerdi:

"Kulübümüz altyapısından yetişen 2003 doğumlu oyuncumuz Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştı. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde sağlık ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan!"

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